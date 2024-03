WSJ: – Demokratene burde få panikk

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Meningsmålingene er svært svake for Joe Biden når respondentene blir bedt om å velge mellom ham og Donald Trump, så svake at Demokratene burde få panikk. Han bør gjøre det som er best for landet: Trekke seg fra valgkampen og gi plass til en yngre kandidat.

Financial Times

Forrige uke ble over 100 mennesker drept da en kolonne med lastebiler skulle levere mat nord på Gaza. Det er omstridt nøyaktig hva som skjedde, men tragedien viser hvor fortvilet situasjonen er blitt etter fem måneder med krig og beleiring.

Die Welt

Etter alle voldtektene i Hamas-regi burde bydelen Kreuzberg i Berlin dekkes av et hav med israelske flagg på kvinnedagen 8. mars. Men den som viser seg offentlig i Europa med en kippa eller et israelsk flagg, tilhører en minoritet som må regne med undertrykkelse.

Dagens Industri

Ingen verdensdeler slår Europa på mote, gastronomi og arkitektur, men innen ny teknologi er kontinentet blitt akterutseilt. Europeiske næringspolitikk bærer i økende grad preg av overnasjonal industripolitikk, heller enn forsøk på å skape et friere og sterkere marked.