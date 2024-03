WSJ: – Valget skal ikke avgjøres av aktivister

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Høyesterett i USA har bestemt at delstater ikke kan fjerne Donald Trumps navn fra stemmelistene ved nominasjonsvalg. Presidentvalget skal avgjøres av velgerne, ikke av partipolitiske aktivister som bruker juridiske virkemidler for å stryke kandidater.

Financial Times

Finansminister Jeremy Hunt er under press for å legge frem et vårbudsjett som kan hjelpe den konservative regjeringen med å redusere Labour-partiets store ledelse på meningsmålingene. Men gitt den ustabile tilstanden til offentlige finanser, vil ikke det være klokt.

Die Welt

Fagforeningen for tyske lokomotivførere (GDL) utfordrer det tyske jernbanesystemet med nye streiker. GDL-sjef Claus Weselsky ønsker ikke bare bedre vilkår for lokomotivførere, han stiller hele systemet i tvil. GDL ønsker åpenbart ikke å styrke tysk jernbane. De vil heller ikke opprettholde dagens togtilbud, tydeligvis.

Dagens Industri

En oppgradert jernbane Oslo–Stockholm, en østlig vei- og trikketunnel som skal fullføre ringveien rundt Stockholm, og en veitunnel som skal lede trafikken forbi Örnsköldsvik. Dette er tre prosjekter som næringslivet trenger, og som kan finansieres med privat kapital. For næringslivet kan håndtere byggingen av skinner og veier.