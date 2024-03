50 ordførere krever mer penger

Ordførerne har signert oppropet, er i kommuner som får lite skatteinntekter fra innbyggerne sine, såkalt skattesvake kommuner, skriver Nationen.

Mange av de aktuelle kommunene får mellom 93-95 prosent av det gjennomsnittskommunen får i skatteinntekter. Til sammenligning får Bærum 128 prosent, og kraftkommunen Bykle får 153 prosent.

80 prosent av kommunene i Norge ligger under landsgjennomsnittet.

Ordførerne viser til at alle kommuner har de samme kravene om å levere lovpålagte tjenester til sine innbyggere, men de har svært ulike forutsetninger for å tilby velferd.

– Vi mener det et behov for å utjevne inntektene mer for å begrense forskjellene, skriver kommunene i oppropet.

Et regjeringsoppnevnt Inntektssystemutvalg har foreslått at kommuner som har inntekter fra kraftproduksjon, havbruk og lignende, skal avgi 10 prosent av disse til utjevningsordningen mellom kommunene. I februar signerte 104 ordførere et annet opprop for å advare mot forslaget som utvalget kom med.

(NTB)