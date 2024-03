Biden: Opp til Hamas om det blir våpenhvile

Biden sier også at en våpenhvile er nødvendig for å få mer nødhjelp inn til Gaza, og at Israel ikke har noen unnskyldninger for å hindre at nødhjelpen kommer fram.

– Det er veldig farlig om det ikke er en våpenhvile på plass før ramadan, sier presidenten til pressen tirsdag. Ramadan starter 10. eller 11. mars.

– Hvis vi kommer inn i omstendigheter der dette fortsetter inn i ramadan, kan Israel og Jerusalem bli veldig, veldig farlig, la han til.

Hamas sier i en separat uttalelse at utvekslinger av fanger ikke kan finne sted før etter en våpenhvile er på plass.

– Vi sier til USA at det som er viktigere enn å sende nødhjelp, er å stoppe forsyningen av våpen til Israel, sier en høytstående tjenesteperson tirsdag.

Det pågår forhandlinger om våpenhvile i Kairo, der meklere fra Qatar og Egypt forhandler med utsendinger fra Hamas. Også USA deltar i forhandlingene. Israelske myndigheter har nektet å sende sin delegasjon til Kairo.

Hensikten med samtalene er å forsøke å få i stand en seks uker lang våpenhvileavtale mellom Hamas og Israel.

Etter måneder med krig betegnes den humanitære situasjonen på Gazastripen som katastrofal. Israel begrenser mengden nødhjelp som slipper inn i området, og ifølge palestinske helsemyndigheter har barn begynt å sulte i hjel.

