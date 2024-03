WSJ om Trump-triumf: – Terningen er kastet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Etter Trumps mange seire på supertirsdag, er terningen kastet for en reprise av 2020-valget: Donald Trump mot Joe Biden. Både Republikanerne og Demokratene er i ferd med å nominere de eneste kandidatene som kan tape mot motparten. Dette blir en konkurranse i å være upopulær.

Financial Times

Emmanuel Macron har åpnet for å sende vestlige soldater til Ukraina. Den franske presidenten har et poeng i at Vladimir Putin ikke skal ha enerett på trusler om opptrapping av krigen. Men først og fremst bør Ukraina få våpnene landet trenger. Det omfatter artilleriammunisjon, krysserraketter, jagerfly og luftvern.

Die Welt

Ved å helle ut urin og avføring på motorveien har demonstrerende bønder forårsaket flere bilulykker i Brandenburg. Med slike udemokratiske og straffbare metoder truer de andres liv og helse. Samtidig skader bøndene sin egen berettigede sak.

Dagens Industri

Tirsdag presenterte EU-kommisjonen en strategi for forsvarsindustrien. Det var på tide. To år med krig i Ukraina har blottlagt Europas manglende evne til raskt å øke produksjonen av våpen og ammunisjon. I denne strategien vil næringslivet ha en nøkkelrolle.