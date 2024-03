Økokrim vil fjerne tusenlappen

– Den legale bruken av kontanter går betydelig ned, samtidig som det fortsatt er et stort kontantvolum. Og når vi vet at mye hvitvasking og profitt fra kriminalitet også går gjennom digitale betalingsløsninger, nå også ved bruk av kryptovaluta, så er det klart at bruken av kontanter til illegale formål er økende, sier Lønseth.

Må ikke glemme beredskapen

Det å beslutte hvilke sedler som skal være i bruk i Norge er imidlertid ikke et spørsmål som Økokrim-sjefen rår over, men mer politisk. Blant partiene i justiskomiteen på Stortinget er meningene delte om en bare uten videre kan fjerne tusenlappen fra utvalget av norske pengesedler.

– Justiskomiteen har nylig vært i et møte med Økokrim om dette, og jeg forstår Lønseths argumenter, men her er det viktig å ha flere tanker i hodet, sier komitéleder Per-Willy Amundsen (Frp).

Den erfarne justispolitikeren trekker fram beredskapsfunksjonen de fysiske pengene spiller i samfunnet. Selv om de aller fleste store transaksjonene i dag skjer digitalt, mener Amundsen at det i en urolig tid vil være sårbart å basere seg på digitale betalingsløsninger.

– Selv om vi i Frp er tilhengere av teknologi, må vi alltid vurdere ting opp mot den beredskapsmessige siden, sier Amundsen.

Høyre: Trenger ikke 1000-lappen

Høyres Sveinung Stensland har permisjon fra Stortinget og rollen som andre nestleder i justiskomiteen mens han i vinter går på sjefskurset til Forsvarets høgskole. Der er nettopp samfunnssikkerhet og beredskap sentrale temaer.

Stensland sier innspillet fra Økokrim er fornuftig, og noe han vil ta med inn i Høyres prosess med å lage nytt partiprogram som pågår nå.

– Dette er ikke noe Høyre har tatt stilling til, men jeg tenker at dette er en diskusjon som vi må ta i partiet. Jeg er enig med Lønseth og synes det er en god idé: Vi trenger ikke tusenlapper for å kunne ha en kontantøkonomi i Norge, sier Stensland til NTB.

Ser få problemer

Også Venstre og i SV ser de i utgangspunktet positivt på innspillet om å fjerne tusenlappen. Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre understreker folks rett til å kunne foreta en betaling uten å måtte legge igjen spor.

– Ut over det ser jeg ikke nevneverdige problemer med at 500-lappen blir største seddel. Men jeg antar vel også at kriminelle vil områ seg til å bruke mindre enheter hvis 1000-lapper blir forbudt, sier hun til NTB.

Andreas Sjalg Unneland (SV) kaller forslaget spennende, men sier det er flere ulike hensyn i ta stilling til.

– Selv om bruken av kontanter går ned er det mange og spesielt eldre som har stor nytte av sedler. Her må man vekte ulike hensyn opp mot hverandre og vi vil ta stilling til et forslag om det legges fram for Stortinget, sier Unneland.

