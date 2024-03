– Demonstrasjonen rettet seg mot regjeringens unnlatelse av å følge opp Høyesteretts dom, som fastslo at dette var et menneskerettighetsbrudd, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma til TV 2.

20 aksjonister ble i januar tiltalt etter at de ikke godtok bøtene de fikk etter Fosen-demonstrasjonene i fjor. Bøtene er på 3000-5000 kroner.

De tiltalte aksjonistene har kalt inn energiministeren som vitne i saken. Demonstrantene mener Aasland ga tydelig offentlig uttrykk for at han, som ansvarlig minister, ikke ville følge opp dommen slik han etter Grunnloven var forpliktet til, opplyser advokat Rønning videre.

– Det er derfor viktig at hans uttalelser om Fosen-saken settes under lupen, når den samiske ungdommen nå står tiltalt for å ha demonstrert mot de standpunktene han gav uttrykk for, sier han.

Rettssaken starter i Oslo tingrett på mandag. Aasland skal etter planen vitne torsdag.

