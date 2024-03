FT: – Et gufs fra fortiden i Kina

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Meningsmålingene viste at Republikanerne kunne ha vunnet med et valgskred dersom Nikki Haley var partiets kandidat i november. I stedet nominerte primærvalgsvelgerne Donald Trump for tredje gang. Han trenger Haley-velgerne for å vinne, men samlende budskap er ikke helt hans stil.

Financial Times

Li Qiangs tale til den kinesiske Folkekongressen var som et gufs fra landets ideologiske fortid. Landets statsminister skrøt uhemmet av president Xi Jinping, men kom ikke med noen detaljer om hvordan Beijing skal klare å nå vekstmålet på 5 prosent årlig.

Die Welt

Direktoratet Bundesnetzagentur har satt av 15 stillinger til å implementere statlige tiltak mot desinformasjon, hatprat og skadelig innhold. Dette minner om et statlig sannhetsministerium. Grunnloven beskytter retten til å uttrykke og spre sin mening i ord, skrift og bilde.

Dagens Industri

Det tok 35 år å komme hit, men nå er skatteinntektenes del av BNP nede på 40 prosent. I 1990 var andelen 50 prosent. Sverige har avskaffet formuesskatten, arveavgiften og gaveskatten. Internasjonalt sett har vi en konkurransekraftig kapitalbeskatning, og det har vært til vår fordel.