Amerikanske kilder: USA vil etablere nødhjelpshavn i Gaza

Nyhetsbyråene Reuters og AFP har snakket med ikke navngitte kilder som sier Biden vil kunngjøre planene i sin tale om rikets tilstand torsdag.

Det skal ikke være nødvendig for amerikanske soldater å gå i land på Gazastripen for å få havna på plass. Formålet er å få større leveranser av mat og medisiner inn i enklaven, hvor den humanitære situasjonen beskrives som katastrofal.

Israels intensive angrep mot mål i Gaza og den humanitære krisen i kjølvannet av det har skapt en situasjon der USA nå går rundt sin hovedallierte i Midtøsten, Israel, for å få hjelp inn på Gazastripen.

– Dør av sult

Krigen mellom Israel og Hamas har pågått i fem måneder, og Israel slipper bare begrensede mengder nødhjelp inn i det palestinske området. En rekke barn har allerede sultet i hjel på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter. Situasjonen er særlig kritisk i nord, ifølge WHO og flere andre kilder.

De amerikanske kildene gir ingen detaljer om hvordan havna praktisk skal etableres. En sier imidlertid at USA har «unike kapasiteter» og kan ta seg av dette fra sjøsiden.

– Hoveddelen av denne havna vil være en midlertidig molo, som vil ha en kapasitet på flere hundre lastebillass med hjelpesendinger hver dag, sier en kilde til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge de amerikanske embetsfolkene vil de ta noen uker før den «omfattende kapasiteten» kan komme på plass og bidra til å få nødhjelp fram til befolkningen i Gaza.

FN: Åpenbart bra

Hjelpen skal sendes via havna i Larnaka på Kypros, ifølge kildene.

– Enhver måte å få mer nødhjelp inn i Gaza på, om det er fra sjøen eller med flydropp, er åpenbart bra, sier FNs talsperson Stephane Dujarric.

Han sier imidlertid at frakt av nødhjelp over land er mer «kostnads- og volumeffektivt».

– Vi trenger flere veier inn og vi trenger et større volum hjelpesendinger inn over land, sier han.

Flydropp

Amerikanske lastefly slapp torsdag ut nødhjelp over Gaza for tredje gang denne uken. Operasjonen ble gjennomført i samarbeid med Jordan.

Biden luftet i forrige uke muligheten for å etablere en «sjøkorridor», og sa at USA jobbet sammen med allierte for å finne ut hvordan nødhjelp til Gaza kan sendes denne veien.

Hjelpeorganisasjoner har sagt at det har blitt så godt som umulig å levere forsyninger til mesteparten av Gazastripen, på grunn av problemer med å koordinere med den israelske hæren, de pågående kampene og fordi samfunnet i enklaven i praksis har brutt sammen.