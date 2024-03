Hva er det skattemyndighetene ønsker å oppnå?

Audun Frøland, Deloitte Foto: Iván Kverme

Første sak som har truffet domstolene om dette temaet fikk i februar sin dom fra Borgarting Lagmannsrett, hvor skattemyndighetene oppsiktsvekkende fikk medhold. Oslo tingrett ga i første instans skattyter som forventet fullt medhold. Jeg håper saken blir anket inn til Høyesterett, siden særlig vurderingen av tilordningsvilkåret etter min oppfatning rett og slett må være feil.

Jeg skal erkjenne at jeg ikke kjenner detaljene i saken som lå til grunn for lagmannsrettens dom fra februar utover de to publiserte dommene, men etter å ha lest lagmannsrettens dom så handler saken om to eiere av to forskjellige treningssenterkjeder som for cirka ti år siden slo seg sammen. I forkant av sammenslåingen, ble de to eierne enige om at kostnadene til rådgivere skulle dekkes av det nye konsernet som skulle etableres. Rent praktisk skulle den ene eieren (som skulle eie cirka 51 prosent) løpende betale rådgiverne, og så skulle denne til slutt, når transaksjonen endelig var gjennomført, viderefakturere disse kostnadene til det planlagt etablerte Selskap A som da skulle stiftes og eies 49/51 mellom partene. Selskap A var altså ikke part i avtalen om kostnadsdeling, siden dette ikke var stiftet.

Dekning av rådgivningskostnader

Etter at sammenslåingsprosessen var gjennomført og det nye konsernet var etablert, ble utleggene fakturert til et datterselskap av Selskap A, Selskap B, og ikke Selskap A. Begrunnelsen for dette er litt vanskelig å få full klarhet i ved bare å lese dommen, men det kan virke som det faktum at Selskap B hadde en minoritetseier utover Selskap A, gjorde det naturlig at også minoriteten skulle være med på å dekke rådgivningskostnadene. Minoritetseieren var ledende ansatte, og noe annet enn å belaste dette selskapet ville vel da kunne utløst lønnsbeskatningsproblemstillinger, ville jeg tro.

Så langt er alt tilsynelatende bra. Selskapet som eier den sammenslåtte virksomheten – som da er det selskapet i det nye konsernet som har nytte av og tilknytning til kostnadene, og hvor de ledende ansatte også er eiere – er selskapet som faktisk dekker de kostnadene som skulle deles. Selv om lagmannsretten presiserer at de ikke trenger å vurdere tilknytningskriteriet i saken, kan det vel neppe være tvil om at dette er oppfylt i denne saken. Det er selskapet som eier 100 prosent av den nye felles virksomheten som faktisk har dekket rådgiverkostnadene.