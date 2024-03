En jury avgjorde i slutten av januar at Trump måtte betale oppreisning og straffeerstatning til skribenten E. Jean Carroll. Totalen av disse er 83,3 millioner dollar, eller drøyt 870 millioner kroner med dagens kurs.

Carroll anklaget Trump for å ha ødelagt ryktet hennes som pålitelig journalist ved å nekte for at han voldtok henne for nesten tre tiår siden.

Vil anke

Trump har varslet at han vil anke saken. Det er ventet at han vil ta for seg skyldspørsmålet og erstatningsbeløpet.

Han begjærte tirsdag fullbyrdelsen av dommen utsatt til en dommer har vurdert hans argumenter for avvisning. Men Trump fikk torsdag ikke medhold av dommer Lewis Kaplan i den føderale distriktsdomstolen på Manhattan torsdag.

Kaplan, som gjorde juryens avgjørelse offisiell 8. februar, slår blant annet fast at Trump ikke skulle ha ventet 25 dager med å søke om utsettelse. Trump fikk 30 dager fra samme dato til å stille sikkerhet eller kontanter under ankebehandlingen.

– Uthalende handlinger

Ifølge dommeren har ikke Trump klart å vise hvordan han vil lide «uopprettelig skade» dersom han må stille sikkerhet.

– Herr Trumps nåværende situasjon er et resultat av hans egne uthalende handlinger, skriver dommeren.

Trump-talsperson Steven Cheung sier den tidligere presidenten kom med et «rettidig krav om å få utsatt den latterlige dommen».

(©NTB)