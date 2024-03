Bryllupet skal finne sted på Murdochs vingård Moraga i California i juni, opplyser en talsmann for Murdoch torsdag.

Russiske Elena Zhukova er en pensjonert molekylærbiolog, og de to ble et par i fjor sommer, ifølge avisen The New York Times, som først meldte om forlovelsen.

Rupert Murdoch har vært gift fire ganger tidligere. Hans siste ektefelle var modellen Jerry Hall, som han skilte seg fra i 2022. I fjor vår forlovet han seg for femte gang, da med Ann Lesley Smith, men brøt forlovelsen etter to uker.

Gjennom 70 år har australskfødte Murdoch bygd opp et av de største medieimperiene i verden, som blant annet består av The Sun og The Times i Storbritannia og Wall Street Journal og New York Post i USA. I september i fjor kunngjorde han at han ville gå av som styreleder i Fox News og News Corp. og pensjonere seg.

(©NTB)