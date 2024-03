Erdogan: – Klar for å holde fredstoppmøte

Erdogan kom med kunngjøringen på en pressekonferanse sammen med den ukrainske presidenten i Istanbul.

Tyrkia er også klar for å bidra sterkt til gjenoppbyggingen av Ukraina når krigen er over, forsikret Erdogan.

Ukraina-krigen og mulige veier mot fred sto på agendaen i samtalene mellom de to presidentene. Også den tidligere avtalen som sikret eksport av ukrainsk korn over Svartehavet, ble diskutert.

Før møtet besøkte Zelenskyj et tyrkisk skipsverft der to skip bygges for Ukrainas marine.

Nato-medlemmet Tyrkia forsøker å bevare gode relasjoner med både Ukraina og Russland. Erdogan har tilbudt seg å mekle i konflikten, og landet spilte en viktig rolle i framforhandlingen av kornavtalen som var gjeldende i ett år fra juli 2022.

President Vladimir Putin er ventet å dra til Tyrkia etter det russiske valget, som finner sted 17. mars.

(©NTB)