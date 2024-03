Amerikansk skip på vei med utstyr til nødhjelpshavn ved Gaza

Skipet – General Frank S. Besson Jr. – har reist fra Langley-Eustis-basen i Virginia, opplyser Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom).

Det har også med seg humanitær hjelp, ifølge Centcom.

Avreisen fra USA skjer under 36 timer etter at president Joe Biden i sin State of the Union-tale bekreftet planene om å levere nødhjelp til Gaza fra sjøsiden.

Ikke nok fra fly

Fra før har USA og flere andre land sluppet nødhjelp fra fly. De siste åtte dagene har USA sluppet over 160.000 måltider over Gaza, der flere hundre tusen palestinere trues av hungersnød. Flydropp kan imidlertid bare dekke en liten del av behovet for mat, og på sikt er målet med nødhjelpshavnen å levere 2 millioner måltider per dag.

Forsvarsdepartementet i USA har opplyst at tusen soldater kan bli satt inn arbeidet med å etablere den midlertidige nødhjelpshavnen, noe som kan ta opptil to måneder. Soldatene vil imidlertid ikke bli satt i land, opplyste departementet fredag.

Også EU sender hjelp

I løpet av søndagen har EU planer om å sende nødhjelp til Gazastripen via sjøveien. Norske myndigheter meldte lørdag at de vurderer å hjelpe til med flydropp over Gaza.

Frank S. Besson er et landgangsfartøy som brukes av den amerikanske hæren. Det er 83 meter langt og 18 meter bredt. Skipets deplasement – altså målet på hvor mye vann det fortrenger – er 4266 tonn.

NTB