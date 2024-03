WSJ: – Spark de progressive statsadvokatene

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Mange borgere i New York er betrygget av å se nasjonalgarden holde vakt på undergrunnsbanen. Men guvernør Kathy Hochul kan ikke holde dem der i all evighet. En mer varig løsning vil være å sparke de progressive statsadvokatene og å føre en justispolitikk som faktisk bekjemper kriminalitet.

Financial Times

Etter stormingen av Kongressen i 2021 var Donald Trump isolert av sine republikanske partifeller. Nå har partiet fullstendig rehabilitert den mest giftige presidenten USA noen gang har hatt. Nominasjonen av Trump setter punktum for Republikanerne som Ronald Reagans parti.

Die Welt

Vi ser det samme mønsteret i både Russland, Kina og Afghanistan: Autokratiske regimer frykter modige kvinner som Julia Navalnaja. Jo mer ufrie kvinnene er, jo mer ufrie er mennene.

The Economist

Dersom Joe Biden fortsetter å ligge under i vippestatene vil det bli vanskeligere å hevde at han er Demokratenes beste forsvar mot Donald Trump. Da kan partimøtet i august bli en talentkonkurranse for alternative kanidater. Det virker usannsynlig nå, men med tanke på de øvrige særegenhetene ved det kommende valget, er det ingen umulighet.