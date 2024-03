I utgangspunktet skulle Stein Lier-Hansen få tolv måneder etterlønn etter at han gikk av som sjef i Norsk Industri. Den er nå kuttet ned til seks måneder, skriver Norsk Industri i en pressemelding.

Lier-Hansen og Norsk Industri har fått kraftig kritikk etter at medlemsorganisasjonen brukte 10,7 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» med jakt og fiske fra 2015 til 2023, noe E24 har belyst i en rekke saker.

Pengene gikk til leie av flere hytter og jaktterreng, samt laksefiske og sjøfly inn til Hardangervidda. Alt dette skjedde mens Lier-Hansen var adm. direktør.

«Stein Lier-Hansen sluttet i stilingen. Som ledd i dette måtte han avstå fra seks måneder etterlønn som var avtalt i ansettelsesavtalen. Bakgrunnen for dette var det styret oppfattet som illojalitet og uakseptabel pengebruk fra Lier-Hansens side knyttet til det styret var kjent med den gang», skriver Norsk Industri.

Lier-Hansen sier til E24 at kuttet tilsvarer om lag 1,5 millioner kroner.

– Uakseptabel pengebruk

Lier-Hansen har tidligere sagt at han mener avtalen var «helt innenfor», og at administrasjonen i Norsk Industri var kjent med den. Han har tatt med flere gjester på hytten, og har sagt at formålet har vært relasjonsarbeid og påvirkning.

Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO, og organiserer nær all fastlandsindustri i Norge. De har rundt 3.000 medlemsbedrifter og forhandler frontfagsoppgjøret.

– Dette er uakseptabel bruk av medlemmenes penger. Å bruke millioner på jakt og sjøfly er definitivt ikke innafor, har NHO-sjef Ole Erik Almlid tidligere uttalt.

Norsk Industri har også betalt over 900.000 kroner for leie av en annen hytte som Lier-Hansen har brukt privat.

Medieomtaler

PWC har undersøkt forholdene, og avdekket ifølge Norsk Industri uakseptabel praksis. Ingen forhold tydet imidlertid på at noe ulovlig hadde skjedd.

Da Lier-Hansen sluttet trodde Norsk Industri at saken var lagt død. Organisasjonen hadde avsluttet representasjonsvirksomheten, altså leien av jaktrettigheter og hytte, og strammet inn regelverket for fremtiden.

«Medieomtalen i februar og Norsk Industris oppfordring om tips har imidlertid avdekket forhold av en helt annen karakter som ikke var kjent da sluttavtalen ble signert og som nå sammen med rapporten fra i fjor høst har blitt overlevert Økokrim til vurdering», skriver Norsk Industri mandag.