Zelenskyj: Russisk framrykking er stanset

I et intervju med den franske kringkasteren BFM TV sier presidenten at situasjonen nå er mye bedre enn den har vært de siste tre månedene.

Videre forteller han at Ukrainas styrker bygger forsvarsverker over en strekning på over 1000 kilometer.

– Det er en veldig kompleks oppgave. Det må være veldig solid og motstandsdyktig i ulike værforhold, men også mot hva som helst av militær slagkraft som brukes mot forsvarslinjene, sier Zelenskyj.

Krevende situasjon

Stort sett står frontlinjen stille, men de siste månedene har Russland hatt initiativet på slagmarken. Ukrainas forsvarsminister erkjente i slutten av februar at situasjonen var krevende.

Etter lang tid med russisk press falt byen Avdijivka i midten av februar. Det var det største nederlaget for Ukraina siden mai 2023, da russiske styrker tok Bakhmut, som ligger rundt fem mil fra Avdijivka.

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole sier til NRK at det godt kan stemme at Ukraina har stanset russiske fremrykninger i øst. Men trolig gjelder det bare på enkelte steder.

Ikke framgang over alt

– Enhver offensiv må stoppe etter en stund. På et tidspunkt går luften ut av den. Styrkene må vente på nye forsyninger og våpen, sier Heier.

Den ukrainske framgangen skjer ikke over hele frontlinjen, framholder han.

Han sier uttalelsen kan være rettet mot vestlige land som forsyner dem med våpen. Den kan også være rettet mot til befolkningen hjemme i Ukraina, hvor det har vært en tendens til pessimisme blant folk, ifølge Heier.

Ingen franske soldater til Ukraina

Intervjuet med den franske TV-kanalen handler også om uttalelsene fra statsminister Emmanuel Macron fra februar, da Macron ikke utelukket at franske soldater kunne bli sendt til Ukraina.

– Så lenge Ukraina holder stand, kan den franske hæren holde seg på fransk territorium, er Zelenskyjs betraktning om saken.

(NTB)