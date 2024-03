Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Onsdag ventes Representantenes hus å stemme over et lovforslag som gir appen TikTok et ultimatum: Bryt med det kinesiske kommunistpartiet, eller bryt med USA. Det burde ikke ha vært nødvendig å sette valget på spissen, men til slutt hadde ikke Washington noe valg.

Financial Times

Storbritannias budsjettregler må bli bedre utformet. I tillegg til å sikre bærekraftige offentlige finanser, bør de støtte langsiktig vekst ved å skille mellom daglige utgifter og investeringer. Regjeringen bør også legge frem detaljerte fremtidige utgiftsplaner - inkludert hvordan eventuelle kutt kan skje.

Die Welt

De fleste tyskere er mot å sende Taurus-missiler til Ukraina. På den måten kan man hevde at Olaf Scholz handler fornuftig når han nekter å overlate krysserrakettene til Kyiv. Men det finnes historiske øyeblikk der en forbundskansler må gjøre mer enn å høre på velgerne.

Dagens Industri

90.000 innskytere i Avanzas USA-fond har gått glipp av kursrallyet i Nvidia. Forvaltere har valgt AI-selskapet bort på grunn av fondets kriterier for holdbarhet. Sparerne har all grunn til å være forbannet, og denne fiaskoen viser problemet med ESG.