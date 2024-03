I andre kvartal sørget Champions League-deltakelsen for å øke TV-inntektene med hele 81 prosent fra 58,7 til 106,7 millioner pund. Kampdagsinntektene steg nesten 60 prosent fra 29,9 til 47,6 millioner pund.

HOVEDEIERE: Glazer-familien, her representert ved Joel (t.h.) og Avram Glazer. Foto: NTB

Finansdirektør Cliff Baty karakteriserer resultatene som sterke, og påpeker i tirsdagens rapport at klubben styrer mot rekordomsetning for et regnskapsår. I første halvår omsatte klubben for 382,9 millioner pund, men i andre halvår er det verdt å merke seg at United ikke spiller i Europa i det hele tatt, da klubben ble sist i en Champions League-gruppe med Bayern München, København og Galatasaray.

Oppkjøpsprosess tynger

Ellers i rapporten er det verdt å merke seg at regnskapet er belastet med 9,6 millioner pund i kostnader tilknyttet den langdryge, strategiske prosessen som munnet ut i at Uniteds hovedeiere – den amerikanske Glazer-familien – like før jul bekreftet salget av 25 prosent av A- og B-aksjene til Sir Jim Ratcliffe for 1,3 milliarder pund.

Oppkjøpet er nå bekreftet av både Premier League og Det engelske fotballforbundet (FA) og ytterligere kostnader vil ifølge rapporten bli bokført i tredje kvartal.

Ratcliffe og hans Ineos Sports overtar den sportslige styringen av klubben, og i januar ble Omar Berrada annonsert som ny toppsjef fra Manchester City.

I tillegg har Ratcliffe forpliktet seg til å investere nærmere 240 millioner pund i Uniteds infrastruktur, noe som vil øke hans eierandel til 29 prosent. Glazer-familien vil, ifølge oppkjøpsavtalen, da sitte igjen med 49 prosent.

Nærmer seg lånegrense

Videre opplyser klubben at den ved utgangen av andre kvartal hadde trukket 266,8 millioner pund av en rullerende kredittfasilitet, som pr. nå har en grense på 300 millioner pund. På samme tid i forrige sesong hadde United trukket 206,2 millioner pund.

Dette bør dempe forventningene blant United-supportere til en storstilt (og nødvendig) oppgradering av spillerstallen før neste sesong.

Rekordinntekter og rekordguiding ser uansett ikke ut til å overbevise investorene, som sender aksjen ned med 0,5 prosent i tidlig handel på Wall Street tirsdag.