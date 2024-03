Over 110 millioner i krisemidler fordelt etter ekstremværet Hans

I månedene siden ekstremværet Hans herjet, har en rekke kommuner søkt om hjelp til sikrings- og gjenoppbyggingsarbeid. Til nå er det delt ut 112 millioner kroner i krisetiltak, opplyser NVE.

– Etter en slik hendelse kommer kommunene i en fase hvor opprydding og gjenoppretting av viktige samfunnsfunksjoner står sentralt. NVE har ulike ordninger der kommunen kan få bistand og/eller økonomisk støtte, og vi er glade for at så mange kommuner har tatt kontakt, sier skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal.

Det er fortsatt ikke for sent å søke om støtte. Fristen for å søke om krisetiltak etter Hans utløper 8. april.

Senere kan kommunene søke om en mer langsiktig type støtte, for eksempel til planlegging eller gjennomføring av sikringstiltak, og støtte til ulike typer miljøtiltak. Det finnes også en ordning for å kartlegge eller utrede naturfare.

(NTB)