Høyrisiko AI-leverandører må heretter gjennomgå risikoanalyser før produktene kan sendes ut på markedet.

Uakseptabel risiko, som EU nå setter en stopp for, gjelder blant annet sanntidsovervåking med ansiktsgjenkjenning og AI-systemer for å sette sosiale «poenger», som blant annet finnes i Kina.

Det blir også forbudt å bruke AI i systemer som bruker biometrisk informasjon til å kartlegge rase, religion eller seksuell orientering.

EU-kommisjonen overvåker ChatGPT

De ulike områdene skal overvåkes av landenes myndigheter. Unntaket er generell AI som ChatGPT.

Slike tjenester kommer EU-kommisjonen selv til å overvåke fordi de per definisjon er grenseoverskridende, sier den svenske juristen innen medierett Daniel Westman til nyhetsbyrået TT.

– Markedsledende aktører som Open AI har mulighet til å svelge dette, men mindre programvarebedrifter, som er vant med å eksperimentere, må nå ha et systematisk sikkerhetsarbeid, sier han.

Kappløp med utviklingen

EU har gjennomført en real sprint for å holde tritt med en rasende utvikling på AI-feltet.

Allerede i 2021 foreslo EU-kommisjonen et regelverk. Men etter at tekstgenereringsmodellen ChatGPT inntok markedet, har det vært nødvendig å bruke tid på å samkjøre lovteksten.

I desember i fjor ble det enighet om et sett kjøreregler. Men deretter gikk Frankrike og Tyskland et skritt tilbake i frykt for at lovverket ikke var solid nok.

Lobbyister advarer på sin side om at de nye reglene er uklare og kan bremse utrullingen av nye KI-tjenester i Europa.

– En riktig gjennomføring er derfor avgjørende for å sikre at AI-regelverket ikke legger en for stor byrde på selskapene, sier Boniface de Champris fra en av de største tech-lobbyistene, CCIA Europe, til AFP.

