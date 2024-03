WSJ: – Beijing forbyr sosiale medier

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Med stort flertall har Representantenes hus vedtatt at TikTok enten må kutte båndene til Kinas Kommunistparti eller bli forbudt. Kina klager på inngrep i den frie konkurransen, men realiteten er at Beiing selv forbyr sosiale medier som ikke vil rette seg etter regimets sensurregler.

Financial Times

EU er i ferd med å innse hvor mye kapital som trengs for å bli et dekarbonisert, høyteknologisk samfunn med ansvar for egen sikkerhet og økonomiske interesser. Denne innsikten driver ønsket om et sømløst kapitalmarked i hele unionen, men EUs ledere mangler den politiske viljen til å gjennomføre.

Die Welt

En representant fra Alternativ for Tyskland har i flere dager okkupert kontorene til helsekomitéen i Forbundsdagen. Aksjonen viser hvor liten respekt det høyrenasjonalistiske partiet har for demokratiet, men noe kuppforsøk er det ikke.

Dagens Industri

London har vært beryktet for sin smog, men i 2019 innførte myndighetene en lavutslippssone. Den har redusert luftforurensningen kraftig, og vunnet stadig sterkere politisk legitimitet. Tilsvarende grep bør vi få i Stockholm. Den dagen man slutter med fossilmotorer vil ren luft fremstå som en selvfølge.