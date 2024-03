Den såkalte visjonen er lagt fram for USA og Egypt og er ifølge Hamas ment å få slutt på «Israels aggresjon» mot palestinerne på Gazastripen.

Planen skal også sikre at nok nødhjelp slipper inn til innbyggerne i Gaza, som ifølge FN trues av hungersnød fordi Israel har innført en streng blokade.

Rundt 75 prosent av de 2,4 millioner innbyggerne i Gaza er drevet på flukt fra sine hjem som følge av de israelske angrepene, og Hamas krever at de får vende tilbake.

Kjente krav

Hamas krever også tilbaketrekning av israelske styrker og åpner da for å utveksle israelske gisler i Gaza mot palestinske fanger i Israel.

Detaljene i den såkalte visjonen ikke kjent, men innholdet synes langt på vei å være i samsvar med krav Hamas har stilt tidligere.

Den israelske regjeringen har avvist kravet om våpenhvile og tilbaketrekning av styrker før alle gisler er løslatt og Hamas er nedkjempet.

Urealistiske

Ifølge israelske kilder overleverte Qatars statsminister Mohammed al-Thani det siste forslaget fra Hamas til lederen for den israelske etterretningstjenesten Mossad, David Barnea, sent torsdag kveld.

Det israelske sikkerhetskabinettet skal ifølge avisen Haaretz diskutere det fredag, men statsminister Benjamin Netanyahus kontor har alt kommentert forslaget og skriver på X at flere av kravene er «ubegrunnede» og «urealistiske».

Den israelske kringkasteren KAN siterer en person med kjennskap til forslaget på at visjonen er «fornuftig», og et steg i riktig retning. Ifølge kringkasteren kan partene nærme seg en enighet.

Drept i kø for nødhjelp

Samtidig ble minst 29 palestinere som ventet på å få nødhjelp, drept i to israelske angrep på Gazastripen torsdag, ifølge lokale myndigheter. Israel avviser å stå bak.

Ifølge myndighetene ble åtte drept i et luftangrep mot et senter for utdeling av nødhjelp i Nuseirat-leiren sentralt på Gazastripen.

Videre heter det at minst 21 ble drept og mer enn 150 såret da det ble åpnet ild mot en folkemengde som ventet på lastebiler med nødhjelp i en rundkjøring i Gaza by.

Det israelske militæret avviser å ha åpnet ild mot folkemengden.

– Meldinger i pressen om at israelske styrker angrep flere titalls innbyggere på Gazastripen på et senter for utdeling av nødhjelp er uriktige, heter det i en kort uttalelse.

Videre melder militæret at de gjør grundige analyser av hendelsen.

