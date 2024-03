– Det er vanskelig å se hvordan dette skal gi dere en henleggelse av tiltalen, sa hun til Trumps advokater.

Uklar oppstart

Spesialetterforsker Jack Smith fastholder at Trump brøt Presidential Records-loven, som ikke gir presidenter anledning til å avgradere slike topphemmelige forsvarsdokumenter for deretter å kalle dem private.

Loven pålegger avtroppende presidenter å overlate alle offisielle dokumenter fra sin tid i Det hvite hus til USAs nasjonalarkiv. Private dokumenter, notater og dagbøker får de derimot beholde.

Saken er en av fire som føres mot Trump mens han forsøker å bli president, og advokatene hans har kommet med en lang rekke begjæringer og krav i dem. I den føderale dokumentsaken er det snakk om fem andre argumenter som kan bli vurdert i framtidige rettsmøter som ikke er planlagt ennå.

Det er dermed uklart når saken kan gå for retten. Smith ønsker en oppstart i juli, mens Trump har foreslått august, også mens han argumenterte for at saken ikke bør gå før valget.

Skjær i sjøen

Aktoratet har møtt skjær i sjøen i flere av de andre sakene mot Trump.

Den føderale saken mot ham der han er anklaget for å ha forsøkt å omstøte valget i 2020, er satt på vent mens høyesterett skal vurdere Trumps argument om at han ikke kan straffeforfølges for ting han gjorde mens han var president.

I valgpåvirkningssaken i Georgia vurderer en dommer om statsadvokaten som leder saken, skal fjernes for å ha hatt et romantisk forhold med en advokat som ble hyret inn for å bistå i saken.

Hysjpengesaken i New York skulle egentlig starte 25. mars, men også den kan bli utsatt.

Om Trump blir gjenvalgt vil han ha muligheten til å gjøre slutt på de to føderale sakene mot ham, men han kan ikke stanse sakene som føres av myndighetene i Georgia og New York.

