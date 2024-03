Alexandra Vacroux, som leder et senter for russiske og eurasiske studier ved Harvard-universitetet, mener Putin ser etter muligheter for å svekke og splitte landene han oppfatter som sine motstandere.

Én metode han potensielt kan bruke, er å teste Nato-alliansen og dens evne til å beskytte alle medlemmene. Og det trenger ikke skje med militærmakt.

Vacroux ser for seg et scenario der Russland iverksetter et massivt dataangrep. Hvis responsen er mild eller usikker, kan Nato framstå som svak.

Spent i Moldova

Parallelt med advarslene har Putin kategorisk avvist at han har planer om å angripe Nato-land. I stedet påstår han at Nato-styrker er «klare for å angripe våre områder».

Flere tidligere Sovjet-stater uten Nato-medlemskap er bekymret for hva de har i vente i kjølvannet av Ukraina-krigen. I Moldova har den russisk-vennlige utbryterrepublikken Transnistria bedt Russland om «beskyttelse», noe som ble tolket som en russisk advarsel til Moldova.

På hjemmebane i Russland er opposisjonelle bekymret for om Putin vil stramme grepet ytterligere etter valget.

Tatiana Stanovaya mener en del av restriksjonene som innføres, skyldes folk under Putin som forsøker å gjøre ham fornøyd.

– De forsøker alle både å sikre sine egne interesser og stabilisere regimet, sier hun.

Dømt for dikt

I løpet av de siste årene har mange kritikere av Putin enten flyktet til utlandet, blitt fengslet eller dødd under uklare omstendigheter.

Landets mest profilerte opposisjonspolitiker, Aleksej Navalnyj, døde i en straffekoloni i Sibir i forrige måned.

Aktivisten Vladimir Kara-Murza er dømt til 25 års fengsel for å ha holdt en tale som var kritisk til Ukraina-krigen. I Moskva ble en poet dømt til sju års fengsel for å framføre antikrigsdikt.

Politikeren Boris Nadezjdin, som også er kritisk til krigen, ønsket å stille som kandidat i presidentvalget. Det fikk han ikke lov til. I stedet skal Putin «konkurrere» mot tre motkandidater som alle offentlig støtter presidentens politikk.

Tradisjonelle verdier

I fjor innførte Russland et lovforbud rettet mot LHBT-aktivister, og det fryktes at forholdene kan bli enda verre for homofile og andre skeive.

– De kan bli framstilt som «importert» fra det dekadente Vesten, sier Ben Noble ved University College London.

I visse konservative kretser i USA er Putin populær fordi han oppfattes som en forsvarer av tradisjonelle, kristne verdier. Da TV-profilen Tucker Carlson nylig var i Russland for å intervjue Putin, stusset selv den russiske presidenten over fraværet av kritiske spørsmål.

Carlson viste også sine seere en russisk T-banestasjon, som han hevdet var mye renere og penere enn T-banestasjoner i USA.

I Kongressen i USA har sterkt høyreorienterte republikanere klart å hindre mer støtte til Ukraina. De har støtte fra Donald Trump, som har hevdet han vil få slutt på Ukraina-krigen på 24 timer hvis han igjen blir president.

