G7-landene truer Iran med nye sanksjoner

– Vi gjentar vår oppfordring til tredjeparter om umiddelbart å slutte å gi materiell støtte til Russlands ulovlige og uforsvarlige angrepskrig mot Ukraina. Ellers vil de få alvorlige kostnader, heter det i en uttalelse fra G7-landene USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Canada.

– Dersom Iran forsyner Russland med ballistiske raketter eller relatert teknologi, så kommer vi til å svare raskt, blant annet med nye og betydelige straffetiltak, heter det videre.

Iran har ennå ikke levert raketter til Russland, men USA mener at det er en fare for at landet kommer til å gjøre dette.

G7-landene har tidligere kritisert Kina for å forsyne Russland med våpenkomponenter og militært utstyr.

NTB