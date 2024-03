India skal holde valg i april, mai og juni

Nesten 1 milliard mennesker har stemmerett i det som blir den største øvelsen i et reelt demokrati som verden noensinne har sett. For å få avviklet det, skal valget gå over seks uker, fram til 1. juni.

Mange mener at gjenvalg av Modi og partiet hans BJP er avgjort på forhånd ettersom populariteten hans blant inderne fortsatt er svært stor, ti år etter at han ble statsminister.

At opposisjonen er svekket av interne stridigheter, gjør ikke saken enklere for dem.

– Vi vil ta demokratiet til hvert hjørne av landet, sa lederen for Indias nasjonale valgkommisjon Rajiv Kumar på en pressekonferanse lørdag der han kunngjorde valgdatoene.

– Vi lover å sørge for et nasjonalt valg som vil blir en lederstjerne for demokrati over hele verden, sa Kumar.

(NTB)