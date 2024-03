Hvor dramatisk er klimakrisen?

Debattinnlegg: Bernt Pedersen

Ifølge amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), var den globale gjennomsnittstemperaturen i 2023 1,0 grader høyere sammenlignet med 1980. Hvordan har det påvirket oss? To variabler som gir oss en pekepinn på hvorvidt dette har negative konsekvenser for menneskeheten er global matproduksjon og vær-/klimarelaterte dødsfall.

Ifølge OFTA/CRED International Database var det i gjennomsnitt 66.700 værrelaterte dødsfall per år globalt i perioden 1980–1989. I fjor var dette tallet sunket til 12.000. Verdens befolkning har nesten doblet seg siden 80-tallet, så fallet i vær- og klimarelaterte dødsfall er enda mer dramatisk enn de ser ut til. Går vi 100 år tilbake i tid, døde det i gjennomsnitt rundt en halv million mennesker hvert år grunnet værhendelser. Korrigert for en firedobling av klodens befolkning, ville dette tilsvare 2 millioner værrelaterte dødsfall per år i dag.

Uavhengig av klimaendringer er vi altså blitt mye dyktigere til å beskytte oss mot voldsomt vær, som for eksempel flom og tørke. Sammenligner vi med andre årsaker, døde 66.900 mennesker i fjor av jordskjelv, og noe over 600.000 av malaria, de fleste barn.

Økningen skyldes bedre overvåkning og rapporteringssystemer. Det samme er også tilfellet med værobservasjoner

Den globale produksjonen av cerealer (alle kornslag, ris, mais) nådde rekordhøye 2.836 millioner tonn i fjor, opp 2 prosent fra 2022, til tross for krig i Ukraina. Sammenlignet med 1980 er dette nesten en dobling. Målt per capita har den globale matproduksjonen (all mat) også steget, med 20 prosent fra 1980 til 2020.

Det registreres en økning i værrelaterte katastrofer i verden. Men det samme observeres også med jordskjelv. Ifølge Geonet, som samler jordskjelvdata globalt, ble det registrert 3.583 jordskjelv fra 1980 til 1989, sammenlignet med 5.358 mellom 2014 og 2023, altså en økning på 50 prosent. Jordskjelv er ikke påvirket av menneskeskapte klimaendringer. Økningen skyldes bedre overvåkning og rapporteringssystemer. Det samme er også tilfellet med værobservasjoner.

Klimaaktivister mener menneskeheten står overfor en eksistensiell trussel. Når vi ser på tallene, viser altså 1 grads oppvarming ingen tegn til dette. Matproduksjonen øker, og antallet værrelaterte dødsfall synker.

I 2022 ble en ny malariavaksine godkjent av WHO. Denne kan redde opptil en halv million barn hvert år. Slike fremskritt får skuffende lite dekning i pressen sammenlignet med varsler om en forestående klimakatastrofe, som det altså ikke finnes statistisk belegg for.

