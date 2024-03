Unngå mva-smell ved utleie

For utleier er det derfor viktig å sørge for at utleievirksomheten drives i næring. Dette må utleier tenke på både når nye leiekontrakter forhandles, ved reforhandling av eksisterende kontrakter og i vurderingen av hvilke anskaffelser som skal gjøres på eiendommen.

Leietaker vil ut av kontrakten

Krevende økonomiske tider kan gjøre at leietaker vil ut av leiekontrakten før leieperioden er ute. Også i denne situasjonen må utleier vurdere de avgiftsmessige konsekvensene for å hindre avgiftstap.

Dersom utleier for eksempel fører opp et nytt næringsbygg og leier ut dette til en avgiftspliktig leietaker, vil utleier kunne kreve fullt fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til oppføringskostnadene for bygget på anskaffelsestidspunktet. Justeringsreglene innebærer imidlertid at fradraget ikke er endelig opptjent før justeringsperioden på ti år er ute.

Hvis den avgiftspliktige leietakeren ønsker å flytte ut etter fem år, og utleier deretter inngår kontrakt med en ikke-avgiftspliktig leietaker, må utleier tilbakebetale deler av tidligere fradragsført inngående merverdiavgift. Lar utleier i stedet lokalet stå tomt, i påvente av å inngå leiekontrakt med en avgiftspliktig leietaker, oppstår det ikke justeringsplikt.

Tilpasninger av lokalene

Leietakere har gjerne ønsker om endringer av lokalene de skal leie, enten ved innflytting eller underveis i leieperioden. Kanskje skal cellekontorer gjøres om til kontorlandskaper, eller et butikklokale gjøres om til en restaurant. Slike leietakertilpasninger kan bli kostbare, og følgelig er det viktig å sikre fradragsrett for merverdiavgift.

For at det skal foreligge fradragsrett, er det et krav at anskaffelsen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Fradraget må også dokumenteres med faktura som er stilet til den som krever fradraget.

Her gjelder det altså å holde tungen rett i munnen, slik at den som skal bli eier av leietakertilpasningen er den som inngår avtalen med entreprenøren og er mottaker av fakturaen for arbeidene. Bommer man her, kan fradraget gå tapt. Et eksempel kan være at partene blir enige om at utleier skal bli eier av leietakertilpasningen og bære kostnaden for dette. Leietaker er imidlertid den som har best innsikt i hvilke tilpasninger som skal gjøres. Av praktiske grunner inngår derfor leietaker kontakten med entreprenøren og mottar faktura for arbeidet. Leietaker krever så kostnadene dekket av utleier. Utleier vil i et slik tilfelle ikke ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på leietakertilpasningen fordi fakturaen er stilet til leietaker. Dokumentasjonskravet er altså ikke oppfylt. Leietaker på sin side vil heller ikke ha fradragsrett, da anskaffelsen ikke tilhører leietaker.

For å unngå mervediavgiftsmell kreves det bevissthet om avgiftsreglene. Før beslutninger tas, må du få oversikt over de avgiftsmessige konsekvensene.