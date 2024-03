Unicef: Flere enn 13.000 barn er drept i Israels invasjon av Gazastripen

Palestinere bærer to barn som ble drept i et israelsk angrep i Deir al Balah på Gazastripen 20. februar. FNs barnefond Unicef opplyser søndag at over 13.000 barn har blitt drept på Gazastripen siden krigen startet 7. oktober i fjor. Foto: Adel Hana / AP / NTB