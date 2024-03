FT: – Vladimir Putin er en trussel mot verden

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Under et valgkampmøte i Ohio på fredag, snakket Donald Trump om faren som truer den amerikanske bilindustrien fra import. Hvis han ikke blir valgt, blir det et blodbad for landet, sa han. Pressen og Demokratene hoppet på kommentarene som om Trump oppfordret til vold hvis han taper. Men hans blodbad refererte til den amerikanske bilindustrien.

Financial Times

Vladimir Putin går i sin femte periode som president som en trussel både mot Europa og mot verden. Undertrykkelse hjemme går hånd i hånd med aggressiv utenrikspolitikk, og det er ikke første gang i russisk historie. Men regimet kan være skjørere enn det ser ut til.

Die Welt

For å løse migrasjonsproblemet har EU valgt å støtte Egypt med milliarder av euro. Pengene går til et autokrati, og hensikten er å hindre mennesker i å reise til Europa. Tidligere kalte man dette sjekkhefte-diplomati.

Dagens Industri

Demokrati og klimaomstilling er ingen enkel kombinasjon, men den svenske regjeringen er på rett spor. De har en langsiktig og bærekraftig plan for å gjøre Sverige karbonnøytralt innen 2045, noe som er sentralt.