Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Benjamin Netanyahu insisterer på at den planlagte offensiven mot Rafah vil gå sin gang. At dette blir tolket som at den israelske statsministeren utfordrer Joe Biden sier en del. Israelerne legger merke til at Biden er mer opptatt av å kritisere Israel enn å bekjempe Hamas.

Financial Times

Storbritannia er og blir en av de mest geografisk differensierte økonomiene i OECD. At regional ulikhet er blitt en sentral del av den nasjonale samtalen, er bra. Men landets neste regjering må gjøre mer enn bare å snakke om det.

Die Welt

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius virker imponert over totalforsvarskonseptet i Sverige, Norge og Finland. Han bør få regjeringskollegene til å forstå at offiserer må få komme på besøk ved skolene. På dette feltet ligger de skandinaviske landene langt foran. For selvfølgelig hører forsvaret hjemme i skolen.

Dagens Industri

Voldsbølgen i Sverige er ekstrem, selv om situasjonen har bedret seg siden høsten. Det er ikke overraskende at politi og påtalemyndighet må mobilisere ressurser og sette mindre alvorlige forbrytelser til side. Men nedprioritering av hverdagskriminalitet må aldri bli normen.