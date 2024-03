Kan koste oss 19 milliarder i år 2100

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics og NGI på oppdrag fra Finans Norge og forsikringsselskapet Fremtind. Den tar for seg ulike modeller for ansvarsdeling og finansiering i arbeidet med å forebygge klimarelaterte vær- og naturhendelser.

I dag er de samfunnsøkonomiske kostnadene av vær- og naturhendelser anslått til 5,5 milliarder kroner per år.

I rapporten er sju konsepter som alternativer til dagens løsning for forebygging av skader vurdert. Anbefalingen er at kommunene får et tydelig ansvar for sikring, og at staten får et nasjonalt finansieringsansvar for alle vær- og naturfarene.

– Dagens uklare regelverk, spesielt knyttet til kommunenes sikringsansvar, bidrar med stor sannsynlighet til ansvarsfraskrivelse og mindre sikring enn hva som er optimalt ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor anbefaler vi at kommunene får et tydelig ansvar for sikringstiltak, sier prosjektansvarlig Simen Pedersen i Menon Economics.

(NTB)