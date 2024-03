Havvind-auksjonen fortsetter onsdag

– Auksjonen har pågått gjennom dagen, og har nå tatt en pause. Auksjonen vil starte opp igjen klokken 09 onsdag, opplyser Energidepartementet.

Auksjonen startet på mandag og er den første av sitt slag i Norge.

Fire aktører skal være på listen over mulige interessenter for å bygge ut havvindparken på området Sørlige Nordsjø II, som ligger helt på grensen mot dansk farvann. Det ikke kjent hvor mange av aktørene som fortsatt er med etter tirsdagens budrunder, men at auksjonen fremdeles pågår, betyr at minst to er involvert.

– Det betyr at vi har truffet godt, fordi vi har flere aktører nå som byr på utbyggingen, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Dagens Næringsliv.

