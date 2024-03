Dagens Industri: – Det svenske SAS er begravet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Sentralbanken i Japan har for første gang siden 2007 hevet styringsrenten i landet. Dermed er det slutt på den negative renten, som har vært en feiltagelse og skapt risiko for resten av verden. År etter år med ultrabillig kapital har skapt en enorm utgående kapitalstrøm basert på lån i yen.

Financial Times

Det er forståelig at Representantenes hus vil forby TikTok. Men Nippon Steels forsøk på å kjøpe US Steel er ikke i nærheten av å true USAs nasjonale sikkerhet. Joe Bidens skepsis illustrerer at deglobaliseringen skyter fart.

Die Welt

I lys av den russiske overmakten er det få som tror at Ukraina klarer å befri Krim-halvøya. Én dag vil det bli behov for kompromiss og innrømmelser på begge sider. Dette innser ukrainerne godt uten hjelp fra Rolf Mützenich, sosialdemokratenes parlamentariske leder.

Dagens Industri

Mandagens generalforsamling var begravelsen av det svenske SAS. Norge har allerede trukket seg ut, og nå havner makten over SAS i Danmark, Frankrike og Nederland. Stockholms direkteruter til omverden vil bli enda færre, og svensker fra Norrland må bytte fly i København.