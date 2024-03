EU åpner for medlemskap til Bosnia

– Gratulerer! Dere hører hjemme i den europeiske familien, skriver EU-president Charles Michel på X , tidligere Twitter.

– Dagens beslutning er et viktig vendepunkt for deres vei mot EU, skriver han.

Bosnia er ett av seks land på Vest-Balkan som alle er på ulike stadier i prosessen med å bli med i unionen etter krisene og krigene på 1990-tallet. De andre er Albania, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonia og Serbia.

Bosnia er kanskje ett av de skjøreste landene i regionen. Spenningen mellom ulike etniske grupper har vedvart etter krigen som krevde 100.000 liv mellom 1992 og 1995 og drev millioner på flukt.

EU ga grønt lys for å starte forhandlinger om medlemskap med Ukraina i desember. Selve forhandlingene har imidlertid ennå ikke begynt.

Forhandlinger om medlemskap er en del av det som vanligvis er en årelang prosess fram mot full deltakelse i unionen. Kandidatland til EU må sørge for at deres lover og regler er i tråd med unionens. De må også vise at institusjoner og landenes økonomi oppfyller demokratiske normer.

For balkanlandene har prosessen stått i stampe i flere år, men etter Russlands invasjon av Ukraina ønsker flere EU-tjenestemenn å lokke landene vekk fra russisk påvirkning.

