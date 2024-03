– Jeg sa til lederne at dersom vi er raske med å vedta dette forslaget, kan vi være i stand til å bruke de første milliardene fra 1. juli. Så dette avhenger av oss, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse etter første dag av EU-toppmøtet i Brussel.

De russiske midlene ble fryst etter at Russland invaderte Ukraina i full skala i februar 2022.

EU-lederne er ventet å gi en tommel opp for å bruke mesteparten av avkastningen fra fryste russiske midler til å kjøpe våpen til Ukraina. I alt dreier det seg om 2,5-3 milliarder euro i året.

Moskva truet torsdag med «gjengjeldelsestiltak» dersom forslaget blir vedtatt.

Vil øke toll på korn

Samtidig varsler von der Leyen økte tollsatser på russisk og belarusisk korn for å beskytte europeisk landbruk og straffe Moskva for krigen.

Uttalelsen kom torsdag kveld, noen timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj klaget til EU-ledere og sa det var urettferdig at russisk korn har «ubegrenset» tilgang til EU, mens det er begrensninger på ukrainsk korn.

– Dette vil hindre russisk korn fra å destabilisere EU-markedet for disse produktene. Det vil stoppe Russland fra å bruke inntekter fra eksport av disse varene, sa von der Leyen etter at EU-toppmøtets første dag var over i Brussel torsdag kveld.

Dagen før kunngjorde EU en avtale som innfører begrensninger på import av tollfrie ukrainske landbruksprodukter. EU fjernet toll på ukrainske landbruksvarer i 2022 for å hjelpe ukrainsk økonomi etter invasjonen, men EU-bønder har den siste tiden protestert heftig mot tollfri innførsel av ukrainske landbruksprodukter.

Russisk rakettangrep

Samtidig skal et russisk rakettangrep ha ført til ødeleggelser på strømforsyningen til Ukrainas nest største by Kharkiv.

Tidlig fredag morgen kunne man høre rundt 15 eksplosjoner, uttaler byens ordfører Ihor Terehov. Han sier at rakettangrepet ser ut til å ha rammet byens strømforsyning, og har gitt delvis strømbrudd.

Ordføreren har ikke sagt noe om mennesker er drept eller såret.

Også noen av byens vannpumper har stanset opp på grunn av angrepet, opplyser Terehov.

I den sentrale delen av Ukraina sier ordfører Oleksandr Vilkul i Kryvyj Rih at det ble hørt eksplosjoner i byen, men han har ikke kommet med detaljer.

Administrasjonen i byen Zaporizjzja sør i Ukraina har meldt om åtte rakettangrep.

Ifølge ukrainske myndigheter var det tidlig fredag morgen fortsatt flere russiske raketter på vei gjennom luftrommet.

(©NTB)