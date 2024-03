FT: – Boeings kulturendring må starte på toppen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Lederne i Kongressen skal være enige om hovedlinjene i budsjettet. Det innebærer at nedstenging og øvrig politisk melodrama er unngått. I Washington er det et mirakel av de sjeldne. Republikanernes Mike Johnson fortjener honnør, men partiet hadde oppnådd mer dersom partigruppen hadde stått sammen.

Financial Times

Det er fem år siden to fly av typen Boeing 737 Max styrtet, og 346 mennesker døde. For to måneder siden åpnet et dørpanel på en annen Boeing-maskin da flyet var i luften. Nå har flygiganten en utfordring. Det trengs en kulturendring, og den bør starte på toppen.

Die Welt

Innen flyktningepolitikken går en betydelig del av energien til Tysklands koalisjonsregjering til prosjekter som betalingskortet. Hensikten er å erstatte kontantene flyktninger får. Den ulovlige innvandringen må stoppes, og da er ikke betalingskortet nok.

Dagens Industri

Klimapolitisk råd har rett i sin kritikk mot den politikken regjeringen har ført hittil. Fremfor alt går det for sakte. Klimaminister Romina Pourmokhtari har annonsert en undersøkelse om nye styringsmidler frem mot i 2030. Men den er ennå ikke satt i gang.