EXIT-skatten

Ved utflytting eller overføring som skjer fra og med 20. mars 2024, må utflyttingsskatten betales innen tolv år.

Ikke bare en utflyttingsskatt

Det er viktig å være klar over at reglene om utflyttingsskatt favner vidt, og også omfatter følgende overføringer:

Overføring til ektefelle som er skattemessig bosatt i annen stat. Fra 29. november 2022 omfatter reglene overføring til ektefelle eller til personer som skattyter er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante, når mottaker er skattemessig bosatt i annen stat.

Fra 3. desember 2023 omfattes overføring til enhver person, selskap eller innretning bosatt eller hjemmehørende i utlandet.

Det foreslås nå å begrense utsettelsen av betaling av fastsatt utflyttingsskatt til tolv år. Skattyter gis valget mellom å betale skatten umiddelbart, i rentefrie rater over tolv år, eller ved utløpet av tolvårsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyter flytter tilbake med aksjen innen tolv år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

Det foreslås videre å begrense utflyttingsskatten til å omfatte skatt på verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge. Dette innebærer at Norge ikke lenger skal beregne utflyttingsskatt på gevinster som er opparbeidet før innflytting til Norge, og at verdifall etter utflytting ikke reduserer utflyttingsskatten.

Justeringer i regelverket

Virkeområdet for utflyttingsskatten utvides, slik at aksjesparekonto og fondskonto omfattes. Det innføres en egen nedre grense på 100.000 kroner for å fastsette utflyttingsskatt på overføring av aksjer med et gaveelement til noen bosatt utenfor Norge. Kravet om sikkerhetsstillelse gjøres betinget av at det er en konkret risiko for manglende oppgjør. Det presiseres at realisasjon og skattyters død fører til at utflyttingsskatten må gjøres opp.

Ved tilbakeflytting innenfor tolvårsperioden, faller utflyttingsskatten bort for aksjer som er i behold. Tar du midlertidig opphold utenfor Norge, for eksempel for å studere eller arbeide, kan man ha et relativt langvarig opphold utenfor Norge uten at det er nødvendig å betale utflyttingsskatt. Dette kan også benyttes i planleggingsøyemed i forhold til betaling av formuesskatt.

De endelige reglene vil som nevnt bli fremmet i budsjettet for 2025 som kommer i oktober 2024. Da vil vi også antagelig se justerte regler for monsterskatten. Men før den tid kommer revidert budsjett i mai, og der er det varslet en gjennomgang av Skatteutvalgets utredning.