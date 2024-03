Flere prestisjeprosjekt ute av Nasjonal transportplan

Regjeringen vil satse på vedlikehold og oppgraderinger, erklærte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da han la fram transportplanen fredag. Det betyr at det ikke er funnet plass denne gangen til en rekke varslede storprosjekter.

Nygård bruker ord som «nøktern» og «realistisk» da han beskrev planen.

– Vi får ikke plass til alt, sa samferdselsministeren da han redegjorde for regjeringens prioriteringer.

Skrur ned pengebruken per år

Regjeringen foreslår å bruke 1308 milliarder kroner over en tolvårsperiode – noe som er mindre per år enn i forrige NTP.

100 milliarder kroner skal komme fra bompenger. Av den totale rammen går 4 av 10 samferdselskroner til vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur.

– Vi skal bygge nytt der det er nødvendig, og ta bedre vare på det vi allerede har, sa Nygård.

Blant de store prosjektene som regjeringen ikke finner plass til i første omgang, er:

Hordfast – ferjefri E39 mellom Stord og Os. Prosjektet kan vurderes senere.

Den nordre delen av Møreaksen. Møreaksen skal bygges, men prosjektet deles opp i etapper.

Ringeriksbanen.

Bybanen i Bergen. Regjeringen avventer ny utredning fra byrådet.

Ny E18 forbi Sandvika – lagt i en ny utviklingsportefølje.

Stor frustrasjon lokalt

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) er ikke imponert av politikernes arbeid med transportplanen. Dagens E18 vil fortsatt være en flaskehals etter at prosjektet i Sandvika er satt på hold.

– Å stoppe dette nå, er bare ubegripelig. Flere hundre millioner er allerede brukt på planlegging, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Høyre-ordførere Runar Johansen i Ringerike kommune er oppgitt over at regjeringen ikke har lagt vekt på å få ned reisetiden mellom Norges to største byer.

– Det er en skandale, sier Johansen til VG.