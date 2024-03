– PepsiCo opererer i mer enn 200 land og regioner, inkludert Midtøsten. Vi er opptatt av sikkerheten og trivselen til alle i regionen. Vi støtter eller tolererer ikke vold mot noen, og slutter oss til alle de som ber om en rask og fredelig løsning, skriver de.

Vil ikke boikotte

Johannes Granaas Danielsen, bassist i Hudkreft, sier til NTB at punkbandet har fått både positive og negative reaksjoner etter at de delte innlegget i sine sosiale mediekanaler. De negative kommer fra folk som mener rockebandet ikke har gått langt nok – og burde trekke seg fra prisutdelingen.

Det kommer Hudkreft, som ellers består av Stella Oter Lindeberg på trommer, Roksana Niebrzegowska på gitar og Leah Røkke på gitar og vokal, ikke til å gjøre.

– Vår tanke er at det virket mer hensiktsmessig å dra dit man vet det er presse, der vi kan få flere i tale, enn om vi – som et band få har hørt om fra før av – trekker seg, sier Granaas Danielsen, som sier de nå vurderer hva de vil gjøre under Spellemann-arrangementet.

– Vi har lyst til å gjøre noe, og vi diskuterer hva det bør være nå.

– Plikt til å prøve

Hudkreft var på spillejobb i Trondheim da Spellemann-nominasjonene ble offentliggjort tidligere denne måneden. Det skjedde på et utested i Oslo, der sponsornavnene var lyssatt på fotoveggen som de nominerte artistene poserte foran for fotografene.

På utdelingen av Spellemannprisen 4. april vil rockekvartetten stille opp – i håp om å vinne, men også for ytre sin mening om Pepsi, selv om Johannes Granaas Danielsen tviler på om de kommer til å oppnå så mye.

– Det handler om mer enn bare å direkte kunne påvirke noe. Pepsi sponser i økende grad musikkfestivaler og arrangementer for å skape positive assosiasjoner. Det er summen av det hele som kanskje kan telle: At man får andre aktører til å nøle litt om fokuset rettes mot dem. Og uansett så føler jeg at man har en plikt til å prøve – nærmest et moralsk ansvar.

Slik svarer Spellemann

Styret i Spellemann skriver i en epost til NTB at de er klar over posten som Hudkreft la ut om samarbeidet med Pepsi, som de beskriver som «en etablert samarbeidspartner for en rekke store norske kulturinstitusjoner og -arenaer, som Øyafestivalen, Rockefeller med Sentrum Scene, Oslo Spektrum, Palmesus, Malakoff-festivalen med flere og derfor en naturlig samarbeidspartner også for Spellemannprisen».

– Det vil alltid eksistere ulike oppfatninger om slike kommersielle samarbeid, og det har vi respekt for. Vi forholder oss til de retningslinjene som kommer fra norske myndigheter. Det er ingenting i myndighetenes råd som utelukker valg av Pepsi som samarbeidspartner, heter det fra Spellemann-styret.

(NTB)