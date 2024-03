Årsaken til utsettelsen er at byrådet i Bergen har åpnet for at man på nytt skal lage en utredning om en mulig tunnel gjennom sentrum. Det til tross for at bystyret tidligere har vedtatt en plan som sender Bybanen over Bryggen, skriver Bergens Tidende.

«Samferdselsdepartementet vil vurdere videre arbeid med riksveiutbyggingen og statlig bidrag til Bybanen til Åsane når den lokale utredningen for bybanen er ferdig og behandlet i bystyret i Bergen», står det transportplanen til regjeringen.

Også oppgraderingen og forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er utsatt. Denne tunnelen må bygges først slik at Bybanen kan legges i dagens bilvei gjennom Ytre Sandviken.

(NTB)