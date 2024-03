Trump kan innkassere storgevinst på børsnotering av medieselskap

Trump kommer til å ha en eierandel på minst 58 prosent hvis selskapet blir fusjonert med Digital World Acquisition Corp (DWAC). DWAC er et såkalt skallselskap som er etablert for å kunne kjøpe et annet selskap og sørge for at det blir børsnotert.

I fjor gikk Digital World med på å betale 18 millioner dollar i et forlik etter å ha blitt beskyldt for svindel i forbindelse med fusjoneringsplanen med Trump Media.

Venter godkjenning

Det er aksjeeierne i DWAC som på et møte fredag skal avgjøre om selskapene skal fusjoneres og børsnoteres under navnet DJT. Ifølge BBC er det ventet at aksjeeierne vil stemme ja til avtalen.

Det er Trump Media som eier Trumps sosiale plattform Truth Social. Avhengig av aksjeprisen kan børsnoteringen være verdt milliarder av dollar. Digital Worlds støttespillere består stort sett av private investorer, mange av dem etter alt å dømme Trump-tilhengere, ikke børsnoterte selskaper på Wall Street.

Den nåværende aksjekursen på DWAC er over 3 milliarder dollar, og en børsnotering vil kunne gi Trump en stor gevinst.

Men den vil neppe løse Trumps akutte økonomiske problemer, som skyldes at han er idømt en bot på 464 millioner dollar – nærmere 5 milliarder kroner – for i årevis å ha blåst opp verdien på formuen sin i vinnings øyemed.

Kan ikke selge aksjer

Trump vil i utgangspunktet måtte vente i minst seks måneder med å selge aksjene sine, og boten til delstaten New York må betales innen mandag for å hindre at deler av formuen hans beslaglegges.

Trump kan imidlertid forsøke å sikre seg et lån basert på verdien til aksjene han eier i det nye selskapet. Ifølge analytikere vil imidlertid et lån være langt mindre enn aksjeverdien ettersom det knyttes stor risiko til det nye selskapet og verdiutviklingen videre.

Ifølge BBC mener analytikere også at aksjeeierne i Digital World risikerer å tape stort på en fusjonering. Aksjekursen er nå på nesten 43 dollar, langt lavere enn hva den var da planene om å kjøpe Trump Media først ble kjent.

(NTB)