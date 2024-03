Flere døde etter skyting i Moskva

– Ukjente mennesker åpnet ild i Crocus City Hall. Evakuering er i gang, skriver nyhetsbyrået Tass, og nyhetsbyrået Ria Novosti melder om sårede som følge av ild fra automatgevær.

Ria skriver at det var en eksplosjon og at det oppsto en stor brann som spredte seg raskt under skytingen i konsertlokalet, og at det er flere sårede. I sosiale medier meldes det om døde, men ikke noe konkret antall.

Tass skriver at mange mennesker fortsatt er innesperret i bygningen. En tredel av bygget står i brann, og hele taket står i flammer, heter det.

Videoer i sosiale medier viser kaos og panikk i lokalet og livløse mennesker som ligger strødd i blodpøler utenfor, og avisa Kommersant viser bilde av en stor røyksky over bygningen.

Opprørspoliti og spesialgrupper fra nasjonalgarden er på plass ved konsertlokalet i Krasnogorsk i den vestlige delen av Moskva, som har plass til tusener av mennesker. Et femtitall ambulanser er også på plass..

Moskvas borgermester bekrefter at det har vært døde. Det har vært en stor tragedie, og han sender tanker til de pårørerende, sier han.

NTB