Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det republikanske kongressmedlemmet Marjorie Taylor Greene vil kaste Mike Johnson som speaker fordi han forhandlet frem et budsjettforlik med Demokratene. Hun er lite like effektiv som klimaaksjonistene. De roper, skriker og kaster ting i veggen, men oppnår null.

Financial Times

Hva er lykke? For noen innebærer det yoga, for andre isbading på morgenen. For Platon betydde det et liv som viet seg til kunnskap og dyder. For en regjering bør jakten på lykke bety at staten forsøker å fjerne årsakene til ulykke for innbyggerne.

Die Welt

Ordningen med betalingskort for migranter er et forsøk på å regulere innvandringen, og ikke overlate temaet til det høyreorienterte Alternativ for Tyskland. Men De grønne blokkerer den nødvendige lovendringer. Dermed provoserer de frem tvilsomme aksjoner, slik som i Dresden.

The Economist

Nippon Steel ønsker å kjøpe US Steel. Det vil Joe Biden si nei, og han begrunner motstanden med nasjonal sikkerhet. Men et nei til oppkjøpet vil skade USAs sikkerhet, ikke styrke den. US Steel er en mellomstor bedrift som skal kjøpes av en av USAs nærmeste allierte.