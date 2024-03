Kompisgjengen har brukt mer enn 5 millioner dollar på å pusse opp øya på 36.000 kvadratmeter, som nå er lagt til salgs for 14 millioner dollar. Saken er blant annet omtalt av Business Insider.

Tampa Bay-øya i Florida, som på folkemunne går under navnet «ølboksøya», har i mange tiår vært et beryktet feststed. Den store pågangen skal over tid ha frustrert eieren, som angivelig var svært lettet da salget til guttegjengen gikk i boks i 2017.

Etter at kompisene tok over, har øya fått en lang rekke oppgraderinger, deriblant dofasiliteter, barer og en 35 meter lang vannsklie. Øya har blant annet blitt brukt til bryllup og konserter, i tillegg til fester.

– Vi har stått på som bare det med vårt prosjekt de siste seks årene. Det har vært svært givende, men også bydd på mange utfordringer. Vi ante ikke hva vi hadde begitt oss på da vi kjøpte stedet, sier Russell Loomis, en av de fire eierne, til The Sunday Times.

– Å drive en øy er svært annerledes fra å styre en vanlig forretning!