Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Vladimir Putin benytter et kjent mønster når han skylder på Ukraina for terroren i den russiske hovedstaden. Det er sterke indikasjoner på at bombing av et leilighetsbygg i Moskva var en innsidejobb som hjalp ham til makten i 1999.

Financial Times

Ledere i olje-, gass- og kullindustrien har lenge snakket om å fylle behovet for fossil energi som fortsatt driver den globale økonomien. Men når det gjelder det fysiske klimaet, er vi kommet over i upløyd mark. Verden varmes nå opp i et tempo forskere ikke hadde spådd på forhånd.

Die Welt

Som mange andre andre diktatorer har Putin en stilltiende kontrakt med befolkningen. Han leverer sikkerhet og orden, mens folket må tåle innskrenkninger i friheten. Terrorangrepet i Moskva avslører Putins løgner. Han har ikke levert sin del av avtalen.

Dagens Industri

EU-kommisjonen vurderer å sette opp tollen på kinesiske elbiler, inkludert BYD, med henvisning til at produksjonen i Kina dopes med subsidier. Det ville være å begå en feil. I stedet bør EU-kommisjonen satse på tiltak som styrker europeisk konkurranseevne.