Franske L'Équipe publiserte før helgen en oversikt over de 30 best betalte spillerne i fransk fotballs øverste divisjon. Oversikten som ble videreformidlet av VG mandag viser ikke overraskende at Paris Saint-Germain (PSG)-spissen Kylian Mbappé troner suverent på topp med en brutto månedslønn på seks millioner euro.

Dette tilsvarer nesten 70 millioner norske kroner, og er milevis over alle andre – inklusive lagkameratene i PSG.

PÅ PL-TOPPEN: Manchester City-duoen Kevin De Bruyne og Erling Braut Haaland. Foto: NTB

Nærmest følger Ousmane Dembélé, Marquinhos, Lucas Hernandez og Milan Skriniar, alle i overkant av 1,1 millioner euro. De ti best betalte i oversikten spiller alle i PSG.

De best betalte som ikke spiller i PSG er spissene Pierre-Emerick Aubameyang på Marseille og Wissam Ben Yedder på Monaco. De deler 11. plassen i oversikten med 650.000 euro i måneden.

Premier League

Mbappé-lønnen står seg godt i en sammenligning med Premier League, hvor Manchester Citys Kevin de Bruyne er den best betalte med omtrent 1,6 millioner pund eller nærmere 22 millioner kroner i måneden.

LØNNSKONGEN: Cristiano Ronaldo. Foto: NTB

Den belgiske playmakerens lønn er dermed på rundt 30 prosent av hva Mbappé har.

Ifølge sportsnettstedet spotrac.com er Erling Braut Haaland Premier Leagues nest best betalte med sine rundt 1,5 millioner pund i måneden. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard ble med den lukrative kontrakten han underskrev sist september ligaens 16. best betalte spiller med en månedslønn på rundt 960.000 pund.

Topp 4 i verden

I oktober i fjor estimerte Forbes Kylian Mbappés inntekter i 2023/24-sesongen til 110 millioner dollar (1,2 milliarder kroner), hvorav 90 millioner dollar var utbetalinger fra klubben.

PSG-spissen er likevel «bare» verdens fjerde best betalte fotballspiller, bak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Neymar.

SPILLER FOR BECKHAM: Lionel Messi spiller for Inter Miami, der David Beckham er på eiersiden. Foto: NTB

Ronaldo signerte på tampen av 2022 en monsterkontrakt med saudi-arabiske Al Nassr. Forbes estimerte i sin oversikt portugiserens 2023/24-inntekter til 260 millioner dollar, hvorav 200 millioner dollar i lønn og 60 millioner dollar i kommersielle inntekter.

Messi valgte på sin side å signere for MLS-klubben Inter Miami i fjor sommer. Det amerikanske tidsskriftet estimerte argentinerens 2023/24-inntekter til 135 millioner dollar, altså tilnærmet «bare» halvparten av det Ronaldo har i Saudi-Arabia. Messis inntekter er ganske likt fordelt på og utenfor banen.

Litt senere på sommeren i fjor fulgte Neymar Ronaldos eksempel, og signerte for saudi-arabiske Al Hilal. Brasilianerens 2023/24-inntekter ble estimert til 112 millioner dollar, hvorav 80 millioner dollar i lønn og 32 millioner dollar i kommersielle utbetalinger.