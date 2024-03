WSJ: – Markedet har disiplinert Boeing

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Markedet har disiplinert Boeing etter store problemer i produksjonen. Mandag måtte tre ledere i flyprodusenten gå. En forskjell mellom politikk og næringsliv er at feil i næringslivet får karrieremessige konsekvenser. Vi følger spent med på følgene av neste skandale i Transportdepartementet.

Financial Times

Mange land over hele verden vil vise sympati med ofrene og deres familier etter terroren i Moskva. Samtidig vil mange utenfor Russland bli opprørt over at Kreml prøver å legge skyld på Ukraina. Putin har utnyttet tidligere terrorangrep til sin fordel, og kan prøve det igjen.

Die Welt

Etter terrorangrepet i Moskva ble skyskraperen Burj Khalifa i Dubai lyst opp i de russiske fargene hvitt, blå og rødt. Til tross for et ferniss av vestlig kultur er Emiratene et absolutistisk, islamsk diktatur – og det første landet som tok imot Putin etter overfallet på Ukraina.

Dagens Industri

Den som trodde at verdenssituasjonen ikke kunne forverres, må tenke om igjen etter terrorangrepet i Moskva. Til alle globale sikkerhetsrisikoer må man nå også legge til en fornyet trussel fra den islamistiske mordersekten IS.