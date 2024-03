FT: – Alternativet er et nytt Somalia

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Aksjene i Donald Trumps medieselskap føk oppover etter den vellykkede børsnoteringen tirsdag. Det er vanskelig å tro at Trump Media & Technology Group er verdt de 8 milliarder dollar som markedet priser selskapet til. Men det er ufattelig ironisk at Trumps motstandere har bidratt til å gjøre ham rikere.

Financial Times

Haitis kollaps har medført anarki, gjengvold og fryktelige menneskelige lidelser. Den eneste muligheten for å få slutt på kaoset er en internasjonal sikkerhetsstyrke. Alternativet er et nytt Somalia, men denne gang i Det karibiske hav, 800 engelske mil fra kysten av Florida.

Die Welt

Ved første øyekast kan de tyske lokomotivførernes krav på 35-timers arbeidsuke fremstå som ødeleggende. Men ser man nærmere på Tysklands virkelige problemer og gløtter over grensen til Frankrike, kan forkorting av arbeidsuken ha mye for seg. Den kan faktisk føre til mer arbeid og høyere produktivitet fordi en mindre krevende uke kan få flere deltidsarbeidende til å jobbe heltid.

Dagens Industri

Svenska Spel må betale en bot på 100 millioner kroner for ikke å ha beskyttet kundene sine mot overdreven spilling. Eller sagt på en annen måte: Staten må betale bøter til seg selv, for ikke å ha tatt det ansvaret skulle være så viktig at bare staten kunne ta det. Konklusjonen: Staten bør ikke eie spillselskaper.